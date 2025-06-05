У Латвії депутат на засіданні Сейму заговорив російською та показав непристойний жест – відео

Наприкінці виступу Олексій Росліков вигукнув російською мовою: "Нас більше, наша мова – російська!"

Олексій Росліков (Фото: Facebook депутата)

Латвійський депутат Олексій Росліков під час засідання парламенту виступив у підтримку російської мови, заговорив нею та показав колегам жест "пів руки". Після цього законодавця вигнали, повідомляє LSM.

Росліков, який представляє партію За стабільність, виступив на трибуні під час обговорення Сеймом проєкту "Декларації про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом".

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Він висловився проти того, щоб це питання потрапило до порядку денного, а наприкінці виступу вигукнув російською мовою: "Нас більше, наша мова – російська!". Після цього він зробив жест, схожий на "середній палець", що демонструє відмову чи неповагу.

"Co dál? Vymyslíte pro nás rusky mluvící, koncentráky? Pak nás do nich nějak zavřete?



Budou povolena jen jména – Jan, Petr, Kristaps?



Alexey, Victor a Natalia přestanou existovat, protože budou zakázány?"



Poslanec Alexej Roslikov byl vykázán ze zasedání lotyšského parlamentu. pic.twitter.com/Eho58ERVaX — RL1159 (@RLR1159) June 5, 2025

Віцеспікерка Сейму, Занда Калніня-Лукашевіца, запропонувала виключити Рослікова на один день із засідання через неетичну поведінку та використання російської мови в будівлі Сейму. За таке рішення проголосували 63 депутати зі 100, і Росліков залишив залу.

Пізніше депутат заявив журналістам, що не шкодує про свої дії. Водночас він пояснив, що не мав на увазі, що російськомовні становлять більшість у країні, а висловлювався "про тих, хто не погоджується з позицією парламенту".

Спікерка Сейму Дайґа Мієріня зазначила, що етична комісія може ухвалити більш суворе покарання для Рослікова, включно із забороною брати участь у шести засіданнях парламенту.

Нагадаємо, що тиждень тому Сейм ухвалив зміни до регламенту, згідно з якими в парламенті дозволено спілкуватися тільки латиською мовою.