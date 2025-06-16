В Латвии депутат, защищавший русский язык в Сейме, пожаловался на обыски
В понедельник, 16 июня, Служба государственной безопасности Латвии задержала бывшего депутата Сейма от партии "За стабильность!" Алексея Росликова, избранного в Рижский городской совет. Об этом сообщило медиа LSM со ссылкой на главу фракции Сейма "За стабильность!" Светлану Чулкову.
В Службе госбезопасности страны подтвердили, что провели уголовно-процессуальные действия на четырех объектах, связанных с Росликовыми, а также допросили его.
В уголовном производстве за оказание помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвии, и разжигание национальной ненависти и вражды Росликову предоставлен статус подозреваемого, а также избраны меры безопасности, не связанные с содержанием под стражей.
Сам Росликов сообщил журналистам, что ему запрещено выезжать из страны.
Служба государственной безопасности уже освободила Росликова, сообщает Латвийское радио. Впоследствии он подтвердил эту информацию в социальных сетях и пожаловался на обыски в своем доме и доме своих родителей.
В то же время Росликов отверг все обвинения, выдвинутые правоохранителями.
- 5 июня Росликов во время заседания парламента выступил в поддержку русского языка, заговорил на нем и показал коллегам жест "пол руки". После этого его выгнали.
- 9 июня стало известно, что Росликов стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируют оказание помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвии, а также разжигание национальной розни.