У Латвії депутат, який захищав російську мову в Сеймі, поскаржився на обшуки

У Службі держбезпеки Латвії підтвердили, що провели кримінально-процесуальні дії на чотирьох об'єктах, пов'язаних із Росліковими

Олексій Росліков (Фото: Facebook-акаунт політика)

У понеділок, 16 червня, Служба державної безпеки Латвії затримала колишнього депутата Сейму від партії "За стабільність!" Олексія Рослікова, обраного до Ризької міської ради. Про це повідомило медіа LSM із посиланням на голову фракції Сейму "За стабільність!" Світлану Чулкову.

У Службі держбезпеки країни підтвердили, що провели кримінально-процесуальні дії на чотирьох об'єктах, пов'язаних з Росліковими, а також допитали його.

У кримінальному провадженні за надання допомоги державі-агресорці Росії у діях, спрямованих проти Латвії, та розпалювання національної ненависті й розбрату Рослікову надано статус підозрюваного, а також обрано заходи безпеки, не пов'язані з триманням під вартою.

Сам Росліков повідомив журналістам, що наразі йому заборонено виїжджати з країни.

Служба державної безпеки вже звільнила Рослікова, повідомляє Латвійське радіо. Згодом він підтвердив цю інформацію у соціальних мережах і поскаржився на обшуки у своєму будинку й оселі своїх батьків.

Водночас Росліков відкинув усі звинувачення, висунуті правоохоронцями.

5 червня Росліков під час засідання парламенту виступив у підтримку російської мови, заговорив нею та показав колегам жест "пів руки". Після цього його вигнали.

9 червня стало відомо, що Росліков став фігурантом кримінальної справи. Йому інкримінують надання допомоги агресорській державі Росії в діях, спрямованих проти Латвії, а також розпалювання національної ворожнечі.