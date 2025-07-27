Россиян и белорусов могут допустить к участию в Олимпиаде-2026

Новый директор МОК не принял окончательного решения, но не исключает "нейтральный статус" для этих спортсменов

Кирсти Ковентри (Фото: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

В Международном олимпийском комитете не исключают, что на Олимпийских играх в 2026 году возможно участие российских и белорусских спортсменов. Такого мнения придерживается новый президент МОК Кирсти Ковентри, передает L'Equipe.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

"Мы не будем торопиться с решением вопросов до сентябрьских и декабрьских встреч, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже", – заявила Ковентри изданию.

Для участия в Олимпиаде-2024 в Париже команды от России и Беларуси должны были соответствовать строгим критериям: пройти квалификацию по спортивному признаку, доказать, что они не поддерживают активно войну России против Украины и не имеют связей с военными.

К соревнованиям допускались только те, кто был признан "нейтральным индивидуальным спортсменом". В МОК не исключают такого подхода и в 2026 году.