Россиян и белорусов могут допустить к участию в Олимпиаде-2026
В Международном олимпийском комитете не исключают, что на Олимпийских играх в 2026 году возможно участие российских и белорусских спортсменов. Такого мнения придерживается новый президент МОК Кирсти Ковентри, передает L'Equipe.
Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
"Мы не будем торопиться с решением вопросов до сентябрьских и декабрьских встреч, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже", – заявила Ковентри изданию.
Для участия в Олимпиаде-2024 в Париже команды от России и Беларуси должны были соответствовать строгим критериям: пройти квалификацию по спортивному признаку, доказать, что они не поддерживают активно войну России против Украины и не имеют связей с военными.
К соревнованиям допускались только те, кто был признан "нейтральным индивидуальным спортсменом". В МОК не исключают такого подхода и в 2026 году.
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