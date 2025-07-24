Лукашенко и еще более 250 человек получили бессрочный запрет на въезд в Эстонию

Александр Лукашенко (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Правительство Эстонии решило сделать санкции против Беларуси бессрочными, продлив запрет на въезд для ключевых представителей беларусского режима в страну. Об этом сообщил вещатель ERR.

Инициативу внес министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, подчеркнув, что ситуация с правами человека в Беларуси остается неизменной, а поддержка Минском российской агрессии против Украины лишь усиливает необходимость давления.

"В течение почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло положительных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам", – сказал глава эстонской дипломатии.

В списке лиц, подпадающих под санкции, значатся 273 человека, включая высокопоставленных чиновников, судей, силовиков, пропагандистов и приближенных к диктатору Беларуси Александру Лукашенко. Сам Лукашенко, которого ни Эстония, ни ряд других стран Европейского Союза не считают легитимным главой государства, также находится под санкциями.

Санкции были впервые введены Эстонией в 2020 году на фоне масштабных протестов после президентских выборов в Беларуси. Ранее они несколько раз продлевались и имели конкретный срок действия.

20 июня стало известно, что Эстония на границе с Россией начала строительство траншей и бункеров в пределах Балтийской оборонительной линии.

15 июля сообщалось, что Эстония разрабатывает морской дрон для патрулирования границы с Россией.