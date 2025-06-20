Эстония строит траншеи и бункеры на границе с Россией

В 2025 году в линию обороны планируют инвестировать 4 млн евро

Строительство на границе Эстонии (Фото: x.com/MoD_Estonia)

Эстония на границе с Россией начала строительство траншей и бункеров в рамках Балтийской оборонительной линии. Об этом сообщают ERR и Минобороны Эстонии.

На юго-восточной границе страны копают противотанковые рвы, а к концу 2025 года планируют соорудить 28 бункеров и десятки складов. Рвы копают между ограждением и пограничными столбами.

"В данном случае противотанковый ров останавливает противника – он замедляет его действия, а если он прорвется, то станет очень хорошей целью для нашего оружия. Ров шириной четыре метра и глубиной три метра", – сообщил командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.

Отмечается, что рвы копают как на государственной, так и на частной или муниципальной земле. Это первый тестовый участок Балтийской оборонительной линии. В него планируют инвестировать 4,4 млн евро в текущем году.

Линия обороны сооружается согласно анализу и потребностям Сил обороны. В мирное время она будет частью пограничной инфраструктуры для охраны границы.