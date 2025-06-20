Эстония строит траншеи и бункеры на границе с Россией
Эстония на границе с Россией начала строительство траншей и бункеров в рамках Балтийской оборонительной линии. Об этом сообщают ERR и Минобороны Эстонии.
На юго-восточной границе страны копают противотанковые рвы, а к концу 2025 года планируют соорудить 28 бункеров и десятки складов. Рвы копают между ограждением и пограничными столбами.
"В данном случае противотанковый ров останавливает противника – он замедляет его действия, а если он прорвется, то станет очень хорошей целью для нашего оружия. Ров шириной четыре метра и глубиной три метра", – сообщил командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.
Отмечается, что рвы копают как на государственной, так и на частной или муниципальной земле. Это первый тестовый участок Балтийской оборонительной линии. В него планируют инвестировать 4,4 млн евро в текущем году.
Линия обороны сооружается согласно анализу и потребностям Сил обороны. В мирное время она будет частью пограничной инфраструктуры для охраны границы.
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