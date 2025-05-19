Глава Минобороны Эстонии: После окончания войны в Украине опасность от РФ усилится

Хано Певкур (Фото: x.com/HPevkur)

Эстония рассматривает Россию как угрозу, которая может перенаправить свои силы после завершения полномасштабной войны против Украины. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур в интервью газете Bild.

По его словам, Россия планирует увеличить численность войск до 1,5 млн человек. Также Москва усиливает военные формирования вблизи стран Балтии, привозя новую технику, танки и боевые вертолеты.

"Мы понимаем, что около 800 000 российских солдат в Украине не просто вернутся домой и будут жить на 200 евро в месяц. Им, скорее всего, продолжит платить российская армия. Сейчас они получают 2000–3000 евро в месяц. Это означает, что угроза для нас возрастет, когда боевые действия в Украине прекратятся", – сказал Певкур.

На фоне опасения нападения со стороны России Эстония увеличила военные расходы и перевооружается. По словам главы эстонского Минобороны, страна является одной из наиболее подготовленных в НАТО: есть армия из 44 000 человек и обязательная военная служба. Эстония сможет собрать силы менее чем за 48 часов, отметил Певкур.

"Я знаю немного стран, которые могут мобилизовать так много сил так быстро. Более того, теперь у нас 32 союзника и вместе мы имеем гораздо большую огневую мощь, чем у россиян", – сказал эстонский министр.

Он подчеркнул, что Европа давно надеялась, что Россия станет "нормальной, демократической страной" после распада СССР. Но с 2000-х годов, по словам Певкура, Россия каждые шесть-восемь лет нападает на своих соседей: Грузия, Крым в 2014 году и полномасштабная война в 2022 году.