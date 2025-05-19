Глава Міноборони Естонії: Після закінчення війни в Україні небезпека від РФ посилиться

Хано Певкур (Фото: x.com/HPevkur)

Естонія розглядає Росію як загрозу, яка може перенаправити свої сили після завершення повномасштабної війни проти України. Про це заявив міністр оборони країни Ханно Певкур в інтерв'ю газеті Bild.

За його словами, Росія планує збільшити чисельність військ до 1,5 млн осіб. Також Москва посилює військові формування поблизу країн Балтії, привозячи нову техніку, танки та бойові вертольоти.

"Ми розуміємо, що близько 800 000 російських солдатів в Україні не просто повернуться додому і житимуть на 200 євро на місяць. Їм, найімовірніше, продовжить платити російська армія. Зараз вони отримують 2000-3000 євро на місяць. Це означає, що загроза для нас зросте, коли бойові дії в Україні припиняться", – сказав Певкур.

На тлі побоювання нападу з боку Росії Естонія збільшила військові витрати та переозброюється. За словами голови естонського Міноборони, країна є однією з найбільш підготовлених у НАТО: є армія з 44 000 осіб та обов'язкова військова служба. Естонія зможе зібрати сили менш як за 48 годин, зазначив Певкур.

"Я знаю небагато країн, які можуть мобілізувати так багато сил так швидко. Щобільше, тепер у нас 32 союзники й разом ми маємо набагато більшу вогневу міць, ніж у росіян", – сказав естонський міністр.

Він наголосив, що Європа давно сподівалася, що Росія стане "нормальною, демократичною країною" після розпаду СРСР. Але з 2000-х років, за словами Певкура, Росія кожні шість-вісім років нападає на своїх сусідів: Грузія, Крим у 2014 році та повномасштабна війна у 2022 році.