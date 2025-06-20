Естонія будує траншеї та бункери на кордоні з Росією

У 2025 році в лінію оборони планують інвестувати 4 млн євро

Будівництво на кордоні Естонії (Фото: x.com/MoD_Estonia)

Естонія на кордоні з Росією розпочала будівництвотраншей та бункерів у межах Балтійської оборонної лінії. Про це повідомляють ERR та Міноборони Естонії.

На південно-східному кордоні країни копають протитанкові рови, а до кінця 2025 року планують спорудити 28 бункерів та десятки складів. Рови копають між огорожею та прикордонними стовпами.

"У такому випадку протитанковий рів зупиняє супротивника – він уповільнює його дії, а якщо він прорветься, то стане дуже гарною ціллю для нашої зброї. Рів завширшки чотири метри та глибиною три метри", – повідомив командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв.

Наголошується, що рови копають як на державній, так і на приватній або муніципальній землі. Це перша тестова ділянка Балтійської оборонної лінії. У неї планують інвестувати 4,4 млн євро цього року.

Лінія оборони споруджується відповідно до аналізу та потреб Сил оборони. У мирний час вона буде частиною прикордонної інфраструктури охорони кордону.