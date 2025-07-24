Лукашенко та ще понад 250 осіб отримали безстрокову заборону на в'їзд до Естонії

У санкційному списку 273 людини, включно з білоруськими силовиками та пропагандистами

Олександр Лукашенко (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Уряд Естонії вирішив зробити санкції проти Білорусі безстроковими, продовживши заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму до країни. Про це повідомив мовник ERR.

Ініціативу вніс міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, наголосивши, що ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною, а підтримка Мінськом російської агресії проти України лише посилює необхідність тиску.

"Протягом майже п'яти років після запровадження санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо заплющувати очі на репресії, що продовжуються, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", – сказав глава естонської дипломатії.

У списку осіб, які підпадають під санкції, значаться 273 людини, включно з високопосадовцями, суддями, силовиками, пропагандистами та наближеними до диктатора Білорусі Олександра Лукашенка. Сам Лукашенко, якого ні Естонія, ні низка інших країн Європейського Союзу не вважають легітимним главою держави, також перебуває під санкціями.

Санкції було вперше запроваджено Естонією у 2020 році на тлі масштабних протестів після президентських виборів у Білорусі. Раніше вони кілька разів продовжувалися та мали конкретний термін дії.

20 червня стало відомо, що Естонія на кордоні з Росією розпочала будівництво траншей та бункерів у межах Балтійської оборонної лінії.

15 липня повідомлялося, що Естонія розробляє морський дрон для патрулювання кордону з Росією.