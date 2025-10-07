Италия будет призывать к всемирному перемирию на время Олимпиады-2026

Антонио Таяни представил предложение об "олимпийском перемирии" для всех войн

Антонио Таяни (Фото: Alessandro Di Meo/EPA)

Италия будет стремиться достичь всемирного перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр-2026. Об этом в кулуарах конференции "Италия – страны Латинской Америки и Карибского бассейна" в Риме сообщил вице-премьер-министр – министр иностранных дел страны Антонио Таяни, передает ANSA.

"Мы должны быть борцами за мир", – заявил Таяни.

Глава МИД Италии добавил, что Рим поддерживает план США по сектору Газа, и напомнил слова папы римского Льва XIV, что "мы никогда не должны терять надежды на мир".

"Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. В связи с Олимпийскими играми в Милане-Кортине мы представляем в ООН предложение об "олимпийском перемирии" для всех войн, включая Украину и Ближний Восток", – продолжил глава итальянского МИД.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится в Италии 6-22 февраля.

Летняя Олимпиада-2024 состоялась во Франции. Тогда Париж отказал некоторым российским журналистам в освещении Олимпийских игр "из осторожности".

23 июля 2024 года в МВД Франции заявили, что к Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.