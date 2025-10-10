В МИД заявили, что Украина готова к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026
Украина поддерживает предложение министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о так называемом олимпийском перемирии с Россией. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 10 октября, передает Интерфакс-Украина.
Вместе с тем он напомнил, что Россия неоднократно начинала вторжения именно во время Олимпийских игр, в частности в Украину и Грузию. Делает это Кремль не случайно.
"Это неслучайные события, которые имеют очень циничное объяснение. Они прекрасно знают, что во время Олимпиады внимание медиа приковано к спортивным событиям, а значит, на фоне этих событий можно совершать преступления. Нужно не дать России сделать это снова", – сказал Тихий.
Вместе с тем он подчеркнул, что Украина уже сейчас готова к перемирию с РФ и для этого не обязательно ждать Олимпиады.
"Если России для этого нужно "олимпийское перемирие", то пусть будет олимпийское. Но мы, в принципе, настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру", – резюмировал спикер МИД.
- 7 октября глава МИД Италии сообщил, что страна будет призывать к всемирному перемирию на время Олимпиады-2026. Речь идет о прекращении всех войн, не только атак России против Украины.
- А летом сообщалось, что россиян и белорусов могут допустить к участию в Олимпиаде-2026, но в "нейтральном статусе".
