В МИД заявили, что Украина готова к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026

Тихий напомнил, что Украина готова к перемирию с РФ уже сейчас, но если Россия согласится на олимпийское, то тоже хорошо

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина поддерживает предложение министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о так называемом олимпийском перемирии с Россией. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 10 октября, передает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он напомнил, что Россия неоднократно начинала вторжения именно во время Олимпийских игр, в частности в Украину и Грузию. Делает это Кремль не случайно.

"Это неслучайные события, которые имеют очень циничное объяснение. Они прекрасно знают, что во время Олимпиады внимание медиа приковано к спортивным событиям, а значит, на фоне этих событий можно совершать преступления. Нужно не дать России сделать это снова", – сказал Тихий.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина уже сейчас готова к перемирию с РФ и для этого не обязательно ждать Олимпиады.

"Если России для этого нужно "олимпийское перемирие", то пусть будет олимпийское. Но мы, в принципе, настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру", – резюмировал спикер МИД.