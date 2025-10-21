Bloomberg: Украина и ЕС разрабатывают план из 12 пунктов по прекращению войны России

План перемирия требует одобрения США и на текущей неделе представители ЕС могут посетить Вашингтон для его согласования

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Европа и Украина готовят предложение из 12 пунктов по прекращению полномасштабной войны России на нынешних линиях фронта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных осведомленных собеседников.

План отвергает возобновленные требования диктатора России Владимира Путина к США о том, чтобы Киев уступил территории в обмен на мирное соглашение.

Согласно плану:

Россия должна согласиться на прекращение огня, как и Украина. Обе стороны должны прекратить территориальное наступление. Россия должна вернуть Украине всех незаконно депортированных детей. Должен состояться обмен пленными между Киевом и Москвой. Украина, согласно плану, получит гарантии безопасности и средства на устранение ущерба, нанесенного войной. Также Украина получит возможность скорейшего вступления в Европейский Союз. С России постепенно будут сняты санкции. Москва должна согласиться внести вклад в послевоенное восстановление Украины – только после этого ей могут вернуть $300 млрд замороженных активов. В случае нового нападения Россия, ограничения будут введены повторно. Стороны должны начать переговоры об управлении оккупированными территориями. Ни Европа, ни Украина юридически не признают оккупированные земли российскими. Контролировать реализацию предложенного плана будет миротворческий совет во главе с президентом США Дональдом Трампом.

По словам собеседников, детали плана еще дорабатываются и могут измениться. Кроме того, любой план должен быть одобрен США. В связи с этим европейские официальные лица могут приехать в Вашингтон на этой неделе, отметили собеседники.

Лица, присутствующие на встрече Трампа и Зеленского, утверждают, что план перекликается с призывами самого президента США, который во время переговоров с украинским лидером якобы настаивал, чтобы он скорее принял соглашение и "подчеркивал сильные стороны России".

Кроме того, как утверждается, официальные лица США, присутствовавшие на этой встрече, высказали предположение о возможности территориальных уступок со стороны Украины ради достижения мирного соглашения.

Неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС отметил, что союзники не видят признаков отхода Путина от своих максималистских требований. Единственное изменение – Трамп осознал, что необходимо усилить давление на РФ. Но, по его словам, скорее всего, снова отступит от этого после телефонной беседы с диктатором.

Неназванные собеседники утверждают, что во время разговора Путин снова требовал, чтобы Украина отдала России весь Донбасс. Однако не ясно, готов ли Кремль идти со своей стороны на какие-либо территориальные уступки в других местах.