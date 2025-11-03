Зеленський відповів про "мирний план" європейців: Чи бачив я його? Ні

Володимир Зеленський (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що поки не бачив жодного нового мирного плану від європейських партнерів. Про це глава держави заявив під час брифінгу з медіа.

Журналістка зазначила, що до нібито плану Європи з 12 пунктів (раніше його опублікувало Радіо Свобода. – Ред.) є багато запитань, зокрема від українців, оскільки там є і мовний аспект, і повернення РФ за стіл перемовин та до міжнародних форматів, а також зняття санкцій з країни-агресорки. Вона уточнила: чи це дійсно план, який пропонує Україна та Європа, та чи бачили його у США?

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я, як президент України, цей план? Ні. Мені здається, це і є відповідь на багато з тих запитань, про які ви сказали", – відповів Зеленський.

За його словами, є різні мислення та пропозиції європейських партнерів щодо мирного врегулювання.

Стосовно повернення РФ за стіл перемовин, президент зазначив, що "здивований" цим пунктом, оскільки ані глава Штатів Дональд Трамп, ані жоден з лідерів Європи поки не можуть змусити Москву це зробити.

Глава держави розповів, що зараз відбуваються консультації України з європейськими партнерами на рівні радників ("є кілька різних розмов"), але наголосив, що "жодного чіткого плану на столі поки що готового немає".

Щодо мовного питання та інших моментів, Зеленський нагадав, що такі вимоги до України озвучувались під час Стамбульських переговорів з РФ на початку повномасштабного вторгнення: "[Тоді] також були напрацювання не нашою стороною [зроблені]. Ну, приблизно ми розуміємо, звідки це може походити, але я б ставився до плану серйозно тоді, коли він буде".

Президент додав, що надалі Україна та європейці поділяться одне з одним своїми баченнями щодо закінчення війни.

"Наші бачення, до речі, вони не нові. Тобто ми розуміємо, що це за війна, і розуміємо, на що ми готові піти... І ми розуміємо, які перші кроки повинні бути, щоб загалом перейти до дипломатії, тому що поки її немає. Ми з вами це бачимо", – зазначив Зеленський. Раніше він, як і Трамп, виступав за те, щоб спочатку припинити війну за нинішньою лінією фронту, а потім почати переговори.

Водночас глава держави наголосив, що українські та європейські напрацювання все одно не будуть готовими без позиції Штатів, оскільки без військової допомоги та політичної підтримки Вашингтона "поки що прийти до дипломатії просто неможливо".

"Тому будуть європейські напрацювання разом, безумовно, з нами, й ми будемо їх проговорювати зі США... Ви ж знаєте, у них [американців] є своє бачення цього. Головне, яке бачення у нас, бо війна в Україні", – підсумував він.