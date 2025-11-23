Дедлайн Трампа: Мерц не уверен относительно установленного США крайнего срока для мирного плана

Глава правительства ФРГ заявил, что он скептически относится к достижению соглашения, учитывая нынешние разногласия

Фридрих Мерц (Фото: HALDEN KROG / EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он не уверен, что до установленного президентом США Дональдом Трампом дедлайну удастся найти приемлемое для Украины решение на основе американского мирного плана. Слова политика на полях саммита G20 в Южной Африке, передаёт газета The Guardian.

"Сегодня воскресенье. План президента Трампа заключается в том, чтобы достичь соглашения в четверг [27 ноября]. Мы все еще очень далеки от этого. Это не означает, что достичь этого абсолютно невозможно... Но я скептически отношусь к тому, возможен ли такой результат, учитывая нынешние разногласия", – заявил Мерц.

Канцлер заявил, что остается "не хочет сказать пессимистичным", но он все еще не убежден, что желаемые Трампом решения будут достигнуты в следующие несколько дней.

Также немецкий политик отметил, что важно определить, какие гарантии безопасности можно предоставить, чтобы обеспечить возможную сделку с Россией.

Кроме этого, Мерц отклонил положения из неофициально опубликованного 28-пунктного плана, который предусматривает возвращение России в G8.

Ранее, 21 ноября, Трамп заявил, что Украина должна согласиться с планом по прекращению войны до 27 ноября.

Однако на следующий день президент США заявил относительно своего мирного плана, что это не окончательное предложение от него для Украины.