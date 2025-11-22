Трамп заявил, что его мирный план – это не окончательное предложение для Украины

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan / EPA)

В контексте нового мирного плана президент США Дональд Трамп заявил, что это не окончательное предложение от него для Украины. Об этом политик заявил во время общения с прессой, отрывок которого опубликовал Белый дом.

"Нет, это не мое финальное предложение [Украине]", – сказал Трамп, однако не привел других деталей.

Читайте также План Виткоффа-Дмитриева. Что в Брюсселе говорят о закулисных играх

Президент США также отметил, что хочет достичь мира, добавив, что Штаты пытаются завершить войну и должны это сделать "так или иначе". При этом он не уточнил, что имеет в виду.

Насчет того, что будет, если президент Владимир Зеленский отклонит его план, Трамп заявил, что тогда его украинский коллега "может продолжать воевать сколько душе угодно".

Тем временем Зеленский сообщил, что на переговорах Украины и США, которые состоятся в Швейцарии 23 ноября, также будут Великобритания, Франция и Германия.