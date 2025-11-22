Трамп заявил, что его мирный план – это не окончательное предложение для Украины
В контексте нового мирного плана президент США Дональд Трамп заявил, что это не окончательное предложение от него для Украины. Об этом политик заявил во время общения с прессой, отрывок которого опубликовал Белый дом.
"Нет, это не мое финальное предложение [Украине]", – сказал Трамп, однако не привел других деталей.
Президент США также отметил, что хочет достичь мира, добавив, что Штаты пытаются завершить войну и должны это сделать "так или иначе". При этом он не уточнил, что имеет в виду.
Насчет того, что будет, если президент Владимир Зеленский отклонит его план, Трамп заявил, что тогда его украинский коллега "может продолжать воевать сколько душе угодно".
Тем временем Зеленский сообщил, что на переговорах Украины и США, которые состоятся в Швейцарии 23 ноября, также будут Великобритания, Франция и Германия.
- 21 ноября глава Штатов заявил, что президенту Зеленскому придется принять план, предложенный США, или же продолжить борьбу. Трамп также утверждал, что Украина так или иначе потеряет Донбасс и не сможет вступить в НАТО.
- На следующий день было опубликовано совместное заявление ЕС и 11 стран, в котором лидеры заявили, что проект нового мирного плана США является "основой, которая требует дополнительной работы".
- В частности, партнеры "обеспокоены" идеей сокращения ВСУ и готовы присоединиться к работе над новым американским документом.
