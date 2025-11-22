Зеленский подтвердил, что Украина будет не одна на переговорах с США

Зеленский сообщил, что в Швейцарии будут работать советники Киева, Вашингтона и трех европейских стран

Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

На переговорах Украины и США насчет мирного плана, которые состоятся 23 ноября, также будут Великобритания, Франция и Германия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после общения с британским премьер-министром Киром Стармером.

"Длительный был у нас разговор, обсудили много нюансов дипломатической работы в планировании мирного процесса. Будем и в дальнейшем координироваться, и благодарен всему британскому обществу за поддержку. Наши советники завтра будут работать в Швейцарии – представители Украины, Соединенных Штатов и формата E3, а именно: Британии, Франции и Германии", – написал глава государства.

Зеленский добавил, что "абсолютное большинство" лидеров Европы готовы помогать и присоединиться к переговорам.

Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и "активность каждого, кто хочет настоящего и прочного мира, имеет значение", отметил президент.

В Украине нет официальной должности советника по вопросам национальной безопасности, но фактически эти функции выполняет глава Офиса президента Андрей Ермак. Ранее Зеленский назначил его руководителем украинской делегации для переговоров, среди участников которой также есть начальники Главного управления разведки Кирилл Буданов и Службы внешней разведки Олег Иващенко (полный список здесь).

Тем временем анонимный американский чиновник сообщил телеканалу CNN, что со стороны США на переговорах будут министр Сухопутных войск Дэн Дрисколл, а также государственный секретарь и и.о. советника президента по вопросам нацбезопасности Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.