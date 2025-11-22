CNN: Переговоры Украины и США стартуют уже 22 ноября, будут Рубио и Уиткофф – детали

Переговоры по мирному плану в Женеве пройдут для того, чтобы согласовать формулировки перед встречей Зеленского и Трампа, передает телеканал

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Украино-американские переговоры по новому мирному плану в Швейцарии состоятся 22 ноября, к ним должны присоединиться государственный секретарь и и.о. советника президента США по вопросам нацбезопасности Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Об этом заявляет телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его данным, министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл и его команда прилетели утром 21 ноября в Женеву, где чиновник проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить следующие шаги для достижения мира.

Собеседник добавил, что на следующий день к переговорам присоединятся Рубио и Уиткофф.

Цель переговоров в том, чтобы согласовать формулировки перед встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, передает CNN.

Также запланирована встреча российской делегации и США для обсуждения предложенного мирного плана, которая "состоится быстро", но не в Женеве, добавил собеседник.

В то же время он отказался предоставить детали о месте и времени проведения этих переговоров.

Кроме этого, участие во встрече в Женеве примут советники по вопросам нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании, рассказал медиа собеседник в дипломатической сфере.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что "на днях" топ-чиновники Украины и США начнут консультации относительно возможных параметров будущего мирного соглашения в Швейцарии.

Президент Зеленский одобрил состав переговорной делегации: ее возглавил глава Офиса президента Андрей Ермака среди участников есть руководители Главного управления разведки Кирилл Буданов и Службы внешней разведки Олег Иващенко (подробнее здесь).