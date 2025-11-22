Зеленскому придется принять план США или продолжить борьбу – Трамп

Президент США заявил, что его украинскому коллеге когда-то "придется с чем-то согласиться"

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президенту Владимиру Зеленскому придется принять план, предложенный Соединенными Штатами, или же продолжить борьбу. Об этом во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил президент США Дональд Трамп.

Корреспондентка напомнила, что во время обращения к народу Зеленский заявил, что Украина рискует или потерять своего партнера, или потерять свое достоинство.

"Была критика относительно этого предложения по сделке? Ему она не нравится?" – спросил Трамп.

"Непонятно. Он был довольно нерешительный в этом вопросе", — ответила журналистка.

Президент США подчеркнул, что Зеленскому "придется принять его [план]".

"А если ему не понравится, то знаете, им, наверное, стоит просто продолжать бороться", — продолжил Трамп.

Журналистка добавила, что Зеленский предположил, что США прекратят поддержку Украины, если та не примет план.

"Что ж, когда-нибудь ему придется с чем-то согласиться. Знаете, он не принял... Помните, недавно, прямо в Овальном кабинете, я сказал: "У вас нет козырей", — напомнил лидер Штатов перепалку в Белом доме.

Он в очередной раз повторил свое заявление о том, что если бы в 2022 году был президентом США, то Россия бы не напала на Украину. Трамп предположил, что Зеленскому стоило бы заключить соглашение год или два назад.