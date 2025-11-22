Зеленскому придется принять план США или продолжить борьбу – Трамп
Президенту Владимиру Зеленскому придется принять план, предложенный Соединенными Штатами, или же продолжить борьбу. Об этом во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил президент США Дональд Трамп.
Корреспондентка напомнила, что во время обращения к народу Зеленский заявил, что Украина рискует или потерять своего партнера, или потерять свое достоинство.
"Была критика относительно этого предложения по сделке? Ему она не нравится?" – спросил Трамп.
"Непонятно. Он был довольно нерешительный в этом вопросе", — ответила журналистка.
Президент США подчеркнул, что Зеленскому "придется принять его [план]".
"А если ему не понравится, то знаете, им, наверное, стоит просто продолжать бороться", — продолжил Трамп.
Журналистка добавила, что Зеленский предположил, что США прекратят поддержку Украины, если та не примет план.
"Что ж, когда-нибудь ему придется с чем-то согласиться. Знаете, он не принял... Помните, недавно, прямо в Овальном кабинете, я сказал: "У вас нет козырей", — напомнил лидер Штатов перепалку в Белом доме.
Он в очередной раз повторил свое заявление о том, что если бы в 2022 году был президентом США, то Россия бы не напала на Украину. Трамп предположил, что Зеленскому стоило бы заключить соглашение год или два назад.
- 20 ноября NBC News сообщил, что Трамп одобрил новый план из 28 пунктов завершения войны России против Украины. Он предусматривает отказ Украины от Донбасса и части вооружения, а также сокращение численности ВСУ до 600 000 и другие уступки преимущественно со стороны Киева. Все 28 пунктов плана – здесь.
- 20 ноября ОП сообщил, что Зеленский получил от США проект документа. Президент заявил, что в ближайшие дни будет обрабатывать план.
