CNN: Переговори України та США стартують вже 22 листопада, будуть Рубіо та Віткофф – деталі

Перемовини щодо мирного плану у Женеві пройдуть для того, щоб узгодити формулювання перед зустріччю Зеленського та Трампа, передає телеканал

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Україно-американські переговори щодо нового мирного плану у Швейцарії відбудуться 22 листопада, до них мають приєднатися державний секретар і в.о. радника президента США з питань нацбезпеки Марко Рубіо й спецпосланець Стів Віткофф. Про це заявляє телеканал CNN з посиланням на неназваного американського чиновника.

За його даними, міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл та його команда прилетіли вранці 21 листопада до Женеви, де посадовець проведе зустрічі з високопоставленими українськими чиновниками, щоб обговорити наступні кроки для досягнення миру.

Читайте також План Віткоффа-Дмитрієва. Що у Брюсселі говорять про залаштункові ігри

Співбесідник додав, що наступного дня до переговорів приєднаються Рубіо та Віткофф.

Мета переговорів у тому, щоб узгодити формулювання перед зустріччю президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, передає CNN.

Також запланована зустріч російської делегації та США для обговорення запропонованого мирного плану, яка "відбудеться швидко", але не в Женеві, додав співрозмовник.

Водночас він відмовився надати деталі про місце та час проведення цих перемовин.

Окрім цього, участь у зустрічі в Женеві візьмуть радники з питань нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії, розповів медіа співбесідник у дипломатичній сфері.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повідомив, що "цими днями" топчиновники України та США розпочнуть консультації стосовно можливих параметрів майбутньої мирної угоди у Швейцарії.

Президент Зеленський схвалив склад переговірної делегації: її очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак, а серед учасників є керівники Головного управління розвідки Кирило Буданов та Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко (детальніше тут).