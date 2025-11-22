Зеленський підтвердив, що Україна буде не одна на переговорах зі США

Зеленський повідомив, що у Швейцарії працюватимуть радники Києва, Вашингтону і трьох європейських країн

Володимир Зеленський (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

На переговорах України та США щодо мирного плану, які відбудуться 23 листопада, також будуть Велика Британія, Франція та Німеччина. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після спілкування з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

"Тривала була в нас розмова, обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. Будемо й надалі координуватись, і вдячний усьому британському суспільству за підтримку. Наші радники завтра працюватимуть у Швейцарії – представники України, Сполучених Штатів та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини", – написав глава держави.

Зеленський додав, що "абсолютна більшість" лідерів Європи готові допомагати та долучитися до переговорів.

Наразі тривають консультації на різних рівнях, і "активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення", зауважив президент.

В Україні немає офіційної посади радника з питань національної безпеки, але фактично ці функції виконує глава Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше Зеленський призначив його керівником української делегації для переговорів, серед учасників якої також є очільники Головного управління розвідки Кирило Буданов та Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко (повний список тут).

Тим часом анонімний американський чиновник повідомив телеканалу CNN, що з боку США на переговорах будуть міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл, а також державний секретар і в.о. радника президента з питань нацбезпеки Марко Рубіо й спецпосланець Стів Віткофф.