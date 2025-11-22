Зеленський підтвердив, що Україна буде не одна на переговорах зі США
На переговорах України та США щодо мирного плану, які відбудуться 23 листопада, також будуть Велика Британія, Франція та Німеччина. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після спілкування з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.
"Тривала була в нас розмова, обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. Будемо й надалі координуватись, і вдячний усьому британському суспільству за підтримку. Наші радники завтра працюватимуть у Швейцарії – представники України, Сполучених Штатів та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини", – написав глава держави.
Зеленський додав, що "абсолютна більшість" лідерів Європи готові допомагати та долучитися до переговорів.
Наразі тривають консультації на різних рівнях, і "активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення", зауважив президент.
В Україні немає офіційної посади радника з питань національної безпеки, але фактично ці функції виконує глава Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше Зеленський призначив його керівником української делегації для переговорів, серед учасників якої також є очільники Головного управління розвідки Кирило Буданов та Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко (повний список тут).
Тим часом анонімний американський чиновник повідомив телеканалу CNN, що з боку США на переговорах будуть міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл, а також державний секретар і в.о. радника президента з питань нацбезпеки Марко Рубіо й спецпосланець Стів Віткофф.
- 22 листопада було опубліковано спільну заяву ЄС й 11 країн, у якій лідери заявили, що проєкт нового мирного плану США є "основою, яка потребує додаткової роботи".
- Зокрема, партнери "стурбовані" ідеєю скорочення ЗСУ й готові долучитися до роботи над новим американським документом.
