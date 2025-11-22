Европа и партнеры отреагировали на 28 пунктов Трампа

Евросоюз и 11 государств "обеспокоены" идеей сокращения ВСУ и готовы присоединиться к работе над новым американским документом

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Проект нового мирного плана Соединенных Штатов является "основой, которая требует дополнительной работы". Об этом в своей совместном заявлении отметили руководители Европейского Союза, девяти стран континента, а также Канады и Японии.

По мнению политиков, первоначальный проект этого плана на 28 пунктов содержит "важные элементы, которые будут необходимы для достижения справедливого и прочного мира".

"Поэтому мы считаем, что этот проект является основой, которая требует дополнительной работы. Мы готовы присоединиться, чтобы обеспечить постоянство будущего мира", – говорится в заявлении.

В то же время лидеры отметили, что четко придерживаются принципа, что границы не могут быть изменены силой.

Также руководители "обеспокоены" предложенными ограничениями для Вооруженных Сил Украины, которые могут сделать ее уязвимой для будущих атак.

Относительно вопросов вступления Украины в Европейский союз и НАТО, политики повторили, что реализация этого потребует согласия членов этих блоков. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина не сможет вступить в НАТО.

Напоследок, лидеры отметили свою "неизменную поддержку Украины", добавив, что продолжат "тесно координировать" свои действия с Украиной и Штатами в ближайшие дни.

Под этим заявлением подписались: руководители Европейского Совета и Европейской Комиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен; главы правительств Германии (Фридрих Мерц), Великобритании (Кир Стармер), Италии (Джорджа Мелони), Испании (Педро Санчес), Нидерландов (Дик Схоф), Ирландии (Михал Мартин), Норвегии (Йонас Гар Стере); президенты Франции (Эмманюэль Макрон) и Финляндии (Александр Стубб); премьер-министры Канады (Марк Карни) и Японии (Санаэ Такаичи).