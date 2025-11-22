Трамп заявив, що його мирний план – це не остаточна пропозиція для України

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan / EPA)

У контексті нового мирного плану президент США Дональд Трамп заявив, що це не остаточна пропозиція від нього для України. Про це політик заявив під час спілкування з пресою, уривок якого опублікував Білий дім.

"Ні, це не моя фінальна пропозиція [Україні]", – сказав Трамп, однак не навів інших деталей.

Президент США також зазначив, що хоче досягти миру, додавши, що Штати намагаються завершити війну й мають це зробити "так чи інакше". Водночас він не уточнив, що має на увазі.

Стосовно того, що буде, якщо президент Володимир Зеленський відхилить його план, Трамп заявив, що тоді його український колега "може продовжувати воювати скільки душі завгодно".

Тим часом Зеленський повідомив, що на переговорах України та США, які відбудуться у Швейцарії 23 листопада, також будуть Велика Британія, Франція та Німеччина.