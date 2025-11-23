Дедлайн Трампа: Мерц не певний щодо встановленого США крайнього терміну для мирного плану

Фрідріх Мерц (Фото: HALDEN KROG / EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він не впевнений, що до встановленого президентом США Дональдом Трампом дедлайну вдасться знайти прийнятне для України рішення на основі американського мирного плану. Слова політика на полях саміту G20 у Південній Африці передає газета The Guardian.

"Сьогодні неділя. План президента Трампа полягає в тому, щоб досягти угоди в четвер [27 листопада]. Ми все ще дуже далекі від цього. Це не означає, що досягти цього абсолютно неможливо... Але я скептично ставлюся до того, чи можливий такий результат, враховуючи нинішні розбіжності", – заявив Мерц.

Канцлер заявив, що залишається "не хоче сказати песимістичним", але він все ще не переконаний, що бажані Трампом рішення будуть досягнуті у наступні кілька днів.

Також німецький політик зауважив, що важливо визначити, які гарантії безпеки можна надати, щоб забезпечити можливу угоду з Росією.

Окрім цього, Мерц відхилив положення з неофіційно опублікованого 28-пунктного плану, який передбачає повернення Росії до G8.

Раніше, 21 листопада, Трамп заявив, що Україна має погодитися з планом щодо припинення війни до 27 листопада.

Однак наступного дня президент США заявив стосовно свого мирного плану, що це не остаточна пропозиція від нього для України.