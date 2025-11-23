Дедлайн Трампа: Мерц не певний щодо встановленого США крайнього терміну для мирного плану
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він не впевнений, що до встановленого президентом США Дональдом Трампом дедлайну вдасться знайти прийнятне для України рішення на основі американського мирного плану. Слова політика на полях саміту G20 у Південній Африці передає газета The Guardian.
"Сьогодні неділя. План президента Трампа полягає в тому, щоб досягти угоди в четвер [27 листопада]. Ми все ще дуже далекі від цього. Це не означає, що досягти цього абсолютно неможливо... Але я скептично ставлюся до того, чи можливий такий результат, враховуючи нинішні розбіжності", – заявив Мерц.
Канцлер заявив, що залишається "не хоче сказати песимістичним", але він все ще не переконаний, що бажані Трампом рішення будуть досягнуті у наступні кілька днів.
Також німецький політик зауважив, що важливо визначити, які гарантії безпеки можна надати, щоб забезпечити можливу угоду з Росією.
Окрім цього, Мерц відхилив положення з неофіційно опублікованого 28-пунктного плану, який передбачає повернення Росії до G8.
Раніше, 21 листопада, Трамп заявив, що Україна має погодитися з планом щодо припинення війни до 27 листопада.
Однак наступного дня президент США заявив стосовно свого мирного плану, що це не остаточна пропозиція від нього для України.
- 23 листопада у Швейцарії відбуваються переговори стосовно цього документа. Уже відбулась зустріч української делегації з радниками з питань нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини, а після цього мали відбутись перемовини зі США. Загалом планується кілька зустрічей у різних форматах.
- Секретар РНБО повідомив, що мирний план уже включає більшість ключових пріоритетів України й документ перебуває на фінальній стадії узгодження.
- Тим часом глава США Трамп написав про нібито невдячність українського керівництва за мирні зусилля Америки й розкритикував Європу за купівлю російської нафти (повна заява тут).
