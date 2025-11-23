Переговори. Трамп заявив про невдячність української влади та розкритикував Європу за нафту РФ

Глава Штатів заявив, що керівництво України нібито "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля, а Європа продовжує купувати нафту у Москви

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп критично висловився про керівництво України та Європу на тлі нових переговорів у Швейцарії щодо мирного плану для закінчення російської війни. Такий допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

На початку своєї заяви американський президент традиційно заявив, що якби він був президентом, то повномасштабного вторгнення РФ не відбулось би, що це війна його попередника Джо Байдена й що вибори 2020 року, на яких Трамп програв, нібито були сфальсифіковані.

"Я успадкував війну, яка ніколи не повинна була відбутися, війну, яка є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які так безглуздо загинули. "Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії", – написав Трамп (в оригіналі весь текст починаючи з цього фрагменту й далі набрано великими літерами. – Ред.).

Однак президент Штатів також заявив, що Америка продовжує продавати НАТО "величезні обсяги зброї" для передання Україні, згадавши, що за Байдена допомога надавалась безоплатно.

Нова заява Трампа з'явилась на тлі триваючих переговорів у Швейцарії щодо нового мирного плану США.

Також з'явилось повідомлення президента Володимира Зеленського стосовно результатів перших зустрічей і розмов у Женеві.

Керівник України вказував, що зараз "є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати кілька елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України".

Водночас політик не уточнив, про які саме пункти йдеться.