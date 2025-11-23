Американці можуть врахувати критично важливі для України елементи у мирному плані – Зеленський

Глава держави повідомив про короткі звіти української команди щодо результатів перших зустрічей і розмов у Женеві

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський на тлі переговорів, що тривають у Швейцарії, повідомив, що США можуть врахувати кілька критично важливих для України положень у мирному плані. Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

Він нагадав, що 23 листопада українська делегація працює у Женеві, щоб знайти "працездатні рішення для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки".

"Вже були короткі звіти команди щодо результатів перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати кілька елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", – розповів президент, не уточнивши, про які саме положення йдеться.

За словами Зеленського, триває подальша робота над тим, щоб усі елементи плану були насправді ефективними для "досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди, – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні".

Також глава держави повідомив про "хорошу, дуже корисну" розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Напередодні він став одним із підписантів спільної заяви Європейського Союзу й 11 країн про те, що мирний план Штатів є "основою, яка потребує додаткової роботи".

"Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали", – розповів Зеленський Карні про переговори у Швейцарії.

Також президент анонсував розмову коаліції охочих на початку наступного тижня: "Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес".