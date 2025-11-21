Bloomberg: Британія оновила проєкт відправки військ до України на тлі "мирного плану"
На тлі підготовки США "мирного плану" Велика Британія визначила, які військові підрозділи вона направить в Україну та де розмістяться їх штаб-квартири. Країна готова швидко розгорнути війська в разі можливого завершення війни та участі в мирному врегулюванні, розповідає міністр оборони Джон Гілі в коментарі Bloomberg.
Велика Британія планує відправити війська в Україну в рамках "Коаліції охочих". На покриття перших витрат країна готова витратити понад 100 мільйонів фунтів (близько $125 млн).
Гілі заявив, що плани були оновлені після проведення перевірки готовності та розвідувальних місій в Україні влітку. Вони будуть доопрацьовані з іншими членами коаліції відповідно до потреб України та адаптовані до умов будь-якого майбутнього мирного врегулювання.
"Ці плани означають, що коли настане мир, ми будемо готові", – додав він.
Розміщення підрозділів передбачено на безпечній відстані від лінії фронту. Координація дій багатонаціональних військ здійснюватиметься через групу на чолі з двозірковим британським офіцером.
Плани також включають розширення Чорноморської оперативної групи Туреччини, Румунії та Болгарії для безпечного забезпечення морських шляхів і розмінування портів.
- 20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий 28-пунктний план завершення війни Росії проти України. Він передбачає відмову України від Донбасу і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ до 600 000 і інші поступки.
- 21 листопада медіа розкрили всі 28 пунктів плану.
- Цього ж дня секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров заявив про опрацювання пропозицій.
