Bloomberg: Британія оновила проєкт відправки військ до України на тлі "мирного плану"

Британія готує війська для України в рамках "Коаліції охочих". Початкові витрати складають близько $124 млн

Джон Гілі (Фото: ЕРА / Oliver Hoslet)

На тлі підготовки США "мирного плану" Велика Британія визначила, які військові підрозділи вона направить в Україну та де розмістяться їх штаб-квартири. Країна готова швидко розгорнути війська в разі можливого завершення війни та участі в мирному врегулюванні, розповідає міністр оборони Джон Гілі в коментарі Bloomberg.

Велика Британія планує відправити війська в Україну в рамках "Коаліції охочих". На покриття перших витрат країна готова витратити понад 100 мільйонів фунтів (близько $125 млн).

Гілі заявив, що плани були оновлені після проведення перевірки готовності та розвідувальних місій в Україні влітку. Вони будуть доопрацьовані з іншими членами коаліції відповідно до потреб України та адаптовані до умов будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

"Ці плани означають, що коли настане мир, ми будемо готові", – додав він.

Розміщення підрозділів передбачено на безпечній відстані від лінії фронту. Координація дій багатонаціональних військ здійснюватиметься через групу на чолі з двозірковим британським офіцером.

Плани також включають розширення Чорноморської оперативної групи Туреччини, Румунії та Болгарії для безпечного забезпечення морських шляхів і розмінування портів.

ДОВІДКА "Коаліція охочих" — це міжнародна ініціатива, створена у 2025 році для забезпечення безпеки України. Її мета — консолідувати європейську підтримку та розробити довгострокові гарантії безпеки. Коаліція включає понад 30 країн.