Bloomberg: Британия обновила проект отправки войск в Украину на фоне "мирного плана"

Британия готовит войска для Украины в рамках "Коалиции желающих". Первоначальные расходы составляют около $124 млн

Джон Гили (Фото: ЕРА / Oliver Hoslet)

На фоне подготовки США "мирного плана" Великобритания определила, какие военные подразделения она направит в Украину и где разместятся их штаб-квартиры. Страна готова быстро развернуть войска в случае возможного завершения войны и участия в мирном урегулировании, рассказывает министр обороны Джон Гили в комментарии Bloomberg.

Великобритания планирует отправить войска в Украину в рамках "Коалиции желающих". На покрытие первых расходов страна готова потратить более 100 миллионов фунтов (около $125 млн).

Гили заявил, что планы были обновлены после проведения проверки готовности и разведывательных миссий в Украине летом. Они будут доработаны с другими членами коалиции в соответствии с потребностями Украины и адаптированы к условиям любого будущего мирного урегулирования.

"Эти планы означают, что когда наступит мир, мы будем готовы", – добавил он.

Размещение подразделений предусмотрено на безопасном расстоянии от линии фронта. Координация действий многонациональных войск будет осуществляться через группу во главе с двухзвездочным британским офицером.

Планы также включают расширение Черноморской оперативной группы Турции, Румынии и Болгарии для безопасного обеспечения морских путей и разминирования портов.

СПРАВКА "Коалиция желающих" – это международная инициатива, созданная в 2025 году для обеспечения безопасности Украины. Ее цель – консолидировать европейскую поддержку и разработать долгосрочные гарантии безопасности. Коалиция включает более 30 стран.