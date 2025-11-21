Bloomberg: Британия обновила проект отправки войск в Украину на фоне "мирного плана"
На фоне подготовки США "мирного плана" Великобритания определила, какие военные подразделения она направит в Украину и где разместятся их штаб-квартиры. Страна готова быстро развернуть войска в случае возможного завершения войны и участия в мирном урегулировании, рассказывает министр обороны Джон Гили в комментарии Bloomberg.
Великобритания планирует отправить войска в Украину в рамках "Коалиции желающих". На покрытие первых расходов страна готова потратить более 100 миллионов фунтов (около $125 млн).
Гили заявил, что планы были обновлены после проведения проверки готовности и разведывательных миссий в Украине летом. Они будут доработаны с другими членами коалиции в соответствии с потребностями Украины и адаптированы к условиям любого будущего мирного урегулирования.
"Эти планы означают, что когда наступит мир, мы будем готовы", – добавил он.
Размещение подразделений предусмотрено на безопасном расстоянии от линии фронта. Координация действий многонациональных войск будет осуществляться через группу во главе с двухзвездочным британским офицером.
Планы также включают расширение Черноморской оперативной группы Турции, Румынии и Болгарии для безопасного обеспечения морских путей и разминирования портов.
- 20 ноября NBC News сообщил, что Трамп одобрил новый 28-пунктный план завершения войны России против Украины. Он предусматривает отказ Украины от Донбасса и части вооружения, а также сокращение численности ВСУ до 600 000 и другие уступки.
- 21 ноября медиа раскрыли все 28 пунктов плана.
- В этот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров заявил о проработке предложений.
