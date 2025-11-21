Умеров отрицает "согласование" плана Трампа. NYP писала, что полная амнистия – его идея

Секретарь СНБО подчеркнул, что никаких "согласований" или "удаления пунктов" с его стороны не было, так как это не его полномочия

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров отреагировал на сообщения медиа о том, что Украина уже якобы согласовала те или иные пункты проекта "мирного" плана США. Он подчеркнул, что предложения пока только прорабатываются.

"Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций", – заявил он.

Умеров отметил, во время командировки в США его задача была технической – организация встреч и подготовка диалога.

"Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре", – заверил секретарь СНБО.

Он отметил, что вчера, 20 ноября, состоялся разговор президента Владимира Зеленского с американской делегацией, а сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами.

"Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции", – добавил он, акцентировав на неизменных принципах Украины – суверенитет, безопасность людей и справедливый мир.

Американская газета New York Post со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США написала, что они якобы получили "положительный отклик" на план от Умерова во время переговоров в Майами в последние недели.

"План был разработан сразу после обсуждений с одним из высших должностных лиц администрации Зеленского, Умеровым. Поэтому Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому", – сказал собеседник NYP.

Газета пишет, что одно из "наиболее политически взрывоопасных положений" предусматривает полную амнистию для всех сторон, причастных к действиям военного времени, что исключает любые будущие юридические претензии относительно поведения на поле боя.

Этот пункт, по словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, якобы был предложен Киевом.