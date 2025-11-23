Нардеп: Новий мирний план – це радше провокація Путіна, який сподівається використати Трампа

Мережко вважає, що документ є пасткою навіть для американського президента, оскільки у ньому є фактично всі вимоги Москви

Володимир Путін та Дональд Трамп під час саміту на Алясці у серпні 2025 року (Фото: EPA)

Опублікований неофіційно мирний план щодо російсько-української війни радше є провокацією диктатора Володимира Путіна, щоб спробувати використати президента США Дональда Трампа для висування ультиматуму Україні. Таку думку для тексту LIGA.net висловив голова комітету Ради з питань зовнішньої політики від Слуги народу Олександр Мережко.

"Якщо починаєш думати над цим мирним планом, то він виглядає дуже дивно. Його текст офіційно не оприлюднили. І Трамп, і Путін дуже обережні в питанні схвалення чи оцінок цього плану. Я припускаю або підозрюю, що Трамп навіть не читав цей план. [...] Це радше така провокація Путіна, яку він вчинив, насамперед за допомогою [свого спецпредставника] Дмитрієва, використовуючи [спецпосланця президента США] Віткоффа і сподіваючись використати Трампа", – заявив він.

Мережко заявив, що цей план є пасткою навіть для американського президента, оскільки в наявному документі є фактично всі вимоги росіян.

На думку нардепа, завданням диктатора РФ було просунути цей так званий мирний план за допомогою Віткоффа й через Трампа поставити його як ультиматум для України, розуміючи, що вона відмовиться від нього.

"І тоді це може дискредитувати Україну в очах Трампа, і навіть [у росіян] виникає надія, що Трамп припиняє допомогу Україні. Ось це план Путіна. Тобто це радше схоже на таку спецоперацію", – розповів обранець.

Однак, вважає він, коли американський президент ознайомився зі змістом цього плану, то він зрозумів, що не варто оприлюднювати такий документ й казати, що "це мій план, я його [офіційно] підтримую".

"Моя думка така: найбільше це вже Трамп починає розуміти, що це помилка з його боку. Зараз приїдуть до нього європейці й теж скажуть: "Що це за такий текст, абсолютно неприйнятний?" І вихід просто не звертати увагу на це", – підсумував Мережко.