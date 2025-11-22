Американці тиснуть на Зеленського і вимагають прийняти мирний план як є – джерело

Спецпосланець Путіна Дмитрієв "всюди дає непублічно сигнали", що жорстка позиція Вашингтону – це його власна перемога, заявив співбесідник LIGA.net

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: Білий дім / EPA)

Сполучені Штати тиснуть на президента Володимира Зеленського й вимагає прийняти мирний план без змін. Про це для тексту LIGA.net заявив співрозмовник, дотичний до переговорного процесу.

За його словами, зараз представники України намагаються працювати з американцями, щоб з'ясувати, що можна змінити у запропонованому мирному плані.

Однак, додав співрозмовець, Вашингтон зайняв жорстку позицію й тисне на Зеленського, вимагаючи прийняти план таким, як він є.

"[Спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна] Дмитрієв всюди дає непублічно сигнали, що це його особиста перемога. Багато спілкується з журналістами офрек ("не під запис", на умовах анонімності. – Ред.). У нас є підтвердження від різних журналістів та від розвідки. Наслідки – не ясні. Ситуація складна і не дуже контрольована", – визнав співбесідник.

Також він прокоментував нову заяву керівників Євросоюзу, дев'ятьох країн континенту, а також Канади та Японії, які назвали мирний план США "основою, яка потребує додаткової роботи".

Співрозмовник зауважив, що за зовнішньою стриманістю приховується інша реакція: у Європі всі в шоці.

Тим часом президент США Дональд Трамп, коментуючи цей план, сказав, що це не остаточна пропозиція від нього для України. Також він повторив, що якщо Зеленський відхилить його план, то тоді український президент "може продовжувати воювати скільки душі завгодно".

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт заперечувала інформацію медіа про те, що новий план передбачає значні поступки від України і не вимагає багато від Росії.

"Ви читали повідомлення від однієї сторони війни", – зазначала чиновниця, ймовірно, маючи на увазі РФ.

Офіційно повний текст цього мирного плану поки що не публікувався.