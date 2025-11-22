Американцы давят на Зеленского и требуют принять мирный план как есть – источник

Спецпосланник Путина Дмитриев "везде дает непублично сигналы", что жесткая позиция Вашингтона – это его собственная победа, заявил собеседник LIGA.net

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: Белый дом / EPA)

Соединенные Штаты давят на президента Владимира Зеленского и требует принять мирный план без изменений. Об этом для текста LIGA.net заявил собеседник, причастный к переговорному процессу.

По его словам, сейчас представители Украины пытаются работать с американцами, чтобы выяснить, что можно изменить в предложенном мирном плане.

Однако, добавил собеседник, Вашингтон занял жесткую позицию и давит на Зеленского, требуя принять план таким, как он есть.

"[Спецпосланник российского диктатора Владимира Путина] Дмитриев везде дает непублично сигналы, что это его личная победа. Много общается с журналистами оффрек ("не под запись", на условиях анонимности. – Ред.). У нас есть подтверждения от разных журналистов и от разведки. Последствия – не ясны. Ситуация сложная и не очень контролируемая", – признал собеседник.

Также он прокомментировал новое заявление руководителей Евросоюза, девяти стран континента, а также Канады и Японии, которые назвали мирный план США "основой, которая требует дополнительной работы".

Собеседник заметил, что за внешней сдержанностью скрывается другая реакция: в Европе все в шоке.

Читайте также План Уиткоффа-Дмитриева. Что в Брюсселе говорят о закулисных играх

Тем временем президент США Дональд Трамп, комментируя этот план, сказал, что это не окончательное предложение от него для Украины. Также он повторил, что если Зеленский отклонит его план, то тогда украинский президент "может продолжать воевать сколько душе угодно".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отрицала информацию медиа о том, что новый план предусматривает значительные уступки от Украины и не требует много от России.

"Вы читали сообщения от одной стороны войны", – отмечала чиновница, вероятно, имея в виду РФ.

Официально полный текст этого мирного плана пока не публиковался.