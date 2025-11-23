Нардеп: Новый мирный план – это скорее провокация Путина, который надеется использовать Трампа

Мережко считает, что документ является ловушкой даже для американского президента, поскольку в нем есть фактически все требования Москвы

Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита на Аляске в августе 2025 года (Фото: EPA)

Опубликованный неофициально мирный план по российско-украинской войне выглядит как провокация диктатора Владимира Путина, чтобы попытаться использовать президента США Дональда Трампа для выдвижения ультиматума Украине. Такое мнение для текста LIGA.net высказал председатель комитета Рады по вопросам внешней политики от Слуги народа Александр Мережко.

"Если начинаешь думать над этим мирным планом, то он выглядит очень странно. Его текст официально не обнародовали. И Трамп, и Путин очень осторожны в вопросе одобрения или оценок этого плана. Я предполагаю или подозреваю, что Трамп даже не читал этот план. [...] Это скорее такая провокация Путина, которую он совершил, прежде всего с помощью [своего спецпредставителя] Дмитриева, используя [спецпосланника президента США] Уиткоффа и надеясь использовать Трампа", – заявил он.

Мережко заявил, что этот план является ловушкой даже для американского президента, поскольку в имеющемся документе есть фактически все требования россиян.

По мнению нардепа, что задачей диктатора РФ было продвинуть этот так называемый мирный план с помощью Виткоффа, и через Трампа поставить его как ультиматум для Украины, понимая, что она откажется от него.

"И тогда это может дискредитировать Украину в глазах Трампа, и даже [у россиян] возникает надежда, что Трамп прекращает помощь Украине. Вот это план Путина. То есть это скорее похоже на такую спецоперацию", – рассказал избранник.

Однако, считает он, когда американский президент ознакомился с содержанием этого плана, то он понял, что не стоит обнародовать такой документ и говорить, что "это мой план, я его [официально] поддерживаю".

"Мое мнение таково, что больше всего это уже Трамп начинает понимать, что это ошибка с его стороны. Сейчас приедут к нему европейцы и тоже скажут: "Что это за такой текст, абсолютно неприемлемый?" И выход просто не обращать внимание на это", – подытожил Мережко.