Нардеп и аналитик ответили, чего ждать от нового дедлайна Трампа для Украины
Невозможно прогнозировать то, что произойдет 27 ноября, когда истечет установленный президентом США Дональдом Трампом срок, в который Украина должен согласиться на его мирный план. Об этом для текста LIGA.net заявили председатель комитета Рады по вопросам внешней политики (от Слуги народа) Александр Мережко и содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.
"Это очень в стиле Трампа – назначать какие-то строгие дедлайны и в последний момент либо передвигать их, либо отказываться от своих слов. Будем надеяться, что в этот раз он также не изменит своим традициям", – заявил аналитик.
В то же время Мережко отметил, что ближайшую неделю на Украину будут давить и будет происходить информационный шторм.
Однако, подчеркнул нардеп, ориентироваться на установленные дедлайны не стоит.
"Наша задача какая? Ну, я бы просто игнорировал эти дедлайны, эти ультиматумы. В таком широком общем смысле, как мы это делаем. Да, мы готовы вести переговоры, давайте обсуждать [план] – и не более того", – отметил он.
Также он добавил, что обращал бы больше внимания на первоначальный мирный план Трампа, который предусматривал безусловное прекращение огня и начало переговоров: "Его озвучил сам президент США, и сомнений в его содержании нет".
Официально полный текст нового мирного плана пока не публиковался.
- Между тем собеседник, причастный к переговорному процессу, заявил LIGA.net, что Штаты давят на президента Зеленского и требуют принять мирный план без изменений.
- Глава США Трамп, комментируя этот план, сказал, что это не окончательное предложение от него для Украины.
- В воскресенье, 23 ноября, должны состояться переговоры Украины и США в Швейцарии, в которых также примут участие Великобритания, Франция и Германия.
