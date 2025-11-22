Нардеп и аналитик ответили, чего ждать от нового дедлайна Трампа для Украины

Мережко заявил, что ориентироваться на установленные сроки не стоит, а Мельник напомнил, что президент США уже переносил или отменял свои дедлайны

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Невозможно прогнозировать то, что произойдет 27 ноября, когда истечет установленный президентом США Дональдом Трампом срок, в который Украина должен согласиться на его мирный план. Об этом для текста LIGA.net заявили председатель комитета Рады по вопросам внешней политики (от Слуги народа) Александр Мережко и содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Это очень в стиле Трампа – назначать какие-то строгие дедлайны и в последний момент либо передвигать их, либо отказываться от своих слов. Будем надеяться, что в этот раз он также не изменит своим традициям", – заявил аналитик.

В то же время Мережко отметил, что ближайшую неделю на Украину будут давить и будет происходить информационный шторм.

Однако, подчеркнул нардеп, ориентироваться на установленные дедлайны не стоит.

"Наша задача какая? Ну, я бы просто игнорировал эти дедлайны, эти ультиматумы. В таком широком общем смысле, как мы это делаем. Да, мы готовы вести переговоры, давайте обсуждать [план] – и не более того", – отметил он.

Также он добавил, что обращал бы больше внимания на первоначальный мирный план Трампа, который предусматривал безусловное прекращение огня и начало переговоров: "Его озвучил сам президент США, и сомнений в его содержании нет".

Официально полный текст нового мирного плана пока не публиковался.