Нардеп і аналітик відповіли, чого чекати від нового дедлайну Трампа для України

Мережко заявив, що орієнтуватись на встановлені терміни не варто, а Мельник нагадав, що президент США уже переносив або скасовував свої дедлайни в останній момент

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Неможливо прогнозувати те, що станеться 27 листопада, коли спливе встановлений президентом США Дональдом Трампом строк, у який Україна має погодитись на його мирний план. Про це для тексту LIGA.net заявили голова комітету Ради з питань зовнішньої політики (від Слуги народу) Олександр Мережко та співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Це дуже в стилі Трампа – призначати якісь суворі дедлайни і в останній момент або пересувати їх, або відмовлятися від своїх слів. Будемо сподіватися, що цього разу він також не зрадить своїм традиціям", – заявив аналітик.

Водночас Мережко зауважив, що найближчий тиждень на Україну тиснутимуть й відбуватиметься інформаційний шторм.

Однак, наголосив нардеп, орієнтуватись на встановлені дедлайни не варто.

"Наше завдання яке? Ну, я б просто ігнорував ці дедлайни, ці ультиматуми. В такому широкому загальному сенсі, як ми це робимо. Так, ми готові вести перемовини, давайте обговорювати [план] – і не більше того", – зауважив він.

Також він додав, що звертав би більше уваги на первинний мирний план Трампа, який передбачав безумовне припинення вогню й початок переговорів: "Його озвучив сам президент США, і сумнівів у його змісті немає".

Офіційно повний текст нового мирного плану поки що не публікувався.