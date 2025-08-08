Зеленский: РФ не учитывает крайний срок для прекращения огня, по крайней мере, пока что

Президент сообщил, что Украина уже получила много поддержки от партнеров в новых условиях, когда есть дедлайн на перемирие

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас оккупанты не учитывают крайний срок для прекращения огня 8 августа. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"Продолжаем активную нашу переговорную работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины. Действительно реального мира. И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня. Мы видим, что россияне на это не обращают внимания, по крайней мере, пока не обращают", – рассказал Зеленский.

Читайте также Война не закончится 8 августа: петлю на шее Путина Трамп будет затягивать медленно

Он отметил, что захватчики продолжили убивать украинцев и осуществлять обстрелы: ночью Россия атаковала Украину более чем сотней дронов, а в течение дня била авиабомбами, проводила интенсивные штурмы на фронте, снова объявлялись воздушные тревоги в городах.

"Приведу только одно из российских преступлений войны за сегодня. В Херсоне абсолютно сознательно сбросом с российского дрона был ранен 13-летний парень. Ему оказывается помощь. То есть продолжается российская охота на гражданских в Херсоне, и это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться российской армии не давали", – отметил руководитель Украины.

Также глава государства сообщил, что советники по безопасности Украины и партнеров продолжили работать 8 августа: чиновников лидеров иностранных государств координирует глава Офиса президента Андрей Ермак, а тем временем министр иностранных дел Андрей Сибига работает с коллегами в Европе.

По словам Зеленского, Украина постоянно находится в коммуникации с США, а партнеры со своей стороны также говорят с Вашингтоном.

"Всех объединяет осознание, что есть возможность достичь как минимум прекращения огня и все зависит от правильного давления на Россию. Именно там должно быть принято решение, что эту войну, которую они начали, они же должны и закончить", – подчеркнул президент.

Он отметил: несмотря на то, что россияне не считаются со своими потерями и блокируют информацию о них, "они не могут заблокировать объективную реальность – то, что испытывает российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика".

"Санкции могут сработать именно так, как нам нужно. Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает – помогает завершению войны. Сегодня же я согласовал несколько наших новых санкционных пакетов, пакетов Украины, – вскоре будут соответствующие решения", – добавил глава государства.

Читайте также Россия находится в глубоком экономическом кризисе. Экономист о влиянии санкций на РФ