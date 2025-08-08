Зеленский: РФ не учитывает крайний срок для прекращения огня, по крайней мере, пока что
Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас оккупанты не учитывают крайний срок для прекращения огня 8 августа. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
"Продолжаем активную нашу переговорную работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины. Действительно реального мира. И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня. Мы видим, что россияне на это не обращают внимания, по крайней мере, пока не обращают", – рассказал Зеленский.
Он отметил, что захватчики продолжили убивать украинцев и осуществлять обстрелы: ночью Россия атаковала Украину более чем сотней дронов, а в течение дня била авиабомбами, проводила интенсивные штурмы на фронте, снова объявлялись воздушные тревоги в городах.
"Приведу только одно из российских преступлений войны за сегодня. В Херсоне абсолютно сознательно сбросом с российского дрона был ранен 13-летний парень. Ему оказывается помощь. То есть продолжается российская охота на гражданских в Херсоне, и это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться российской армии не давали", – отметил руководитель Украины.
Также глава государства сообщил, что советники по безопасности Украины и партнеров продолжили работать 8 августа: чиновников лидеров иностранных государств координирует глава Офиса президента Андрей Ермак, а тем временем министр иностранных дел Андрей Сибига работает с коллегами в Европе.
По словам Зеленского, Украина постоянно находится в коммуникации с США, а партнеры со своей стороны также говорят с Вашингтоном.
"Всех объединяет осознание, что есть возможность достичь как минимум прекращения огня и все зависит от правильного давления на Россию. Именно там должно быть принято решение, что эту войну, которую они начали, они же должны и закончить", – подчеркнул президент.
Он отметил: несмотря на то, что россияне не считаются со своими потерями и блокируют информацию о них, "они не могут заблокировать объективную реальность – то, что испытывает российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика".
"Санкции могут сработать именно так, как нам нужно. Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает – помогает завершению войны. Сегодня же я согласовал несколько наших новых санкционных пакетов, пакетов Украины, – вскоре будут соответствующие решения", – добавил глава государства.
- 7 августа президент США Трамп на вопрос, остается ли в силе его ультиматум к диктатору Путину, заявил, что "это будет зависеть от него". Руководитель Штатов заявлял, что если до 8 августа не будет прекращения огня, то будут введены вторичные пошлины в отношении покупателей российских ресурсов. Еще до этого дедлайна он повысил такие тарифы для Индии.
- 8 августа президент Зеленский провел переговоры с мировыми лидерами, в частности, получил от южноафриканского коллеги Рамафосы детали его разговора с российской стороной. У президента ЮАР заявляли, что недавний звонок политика с Путиным состоялся по запросу диктатора.
- Sky News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома заявило, что встреча Трампа и Путина предварительно запланирована на конец следующей недели.
