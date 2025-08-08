Sky News: Встреча Трампа и Путина может быть в конце следующей недели
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным предварительно запланирована на конец следующей недели, заявляет британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.
По его словам, место проведения встречи еще обсуждается, но среди возможных вариантов – Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Рим.
Чиновник добавил, что дальнейшие детали и логистика встречи еще не определены и могут меняться.
Точная дата переговоров еще неизвестна, и чиновник не знает, будет ли президент Владимир Зеленский участвовать во встрече.
Собеседник добавил, что россияне предоставили список требований для возможного перемирия, и Вашингтон сейчас пытается получить поддержку украинцев и европейских союзников.
- 7 августа президент США опроверг информацию о том, что диктатор должен встретиться с президентом Зеленским перед переговорами с ним.
- Sky News со ссылкой на источники в итальянском правительстве заявило, что Трамп и премьер Италии Мелони поговорили в четверг. По данным собеседников, если встреча президента США и диктатора все-таки состоится в Риме, то она пройдет в Ватикане.
