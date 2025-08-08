Sky News: Встреча Трампа и Путина может быть в конце следующей недели

Точная дата переговоров президента и диктатора еще неизвестна, и собеседник медиа не знает, будет ли в них участвовать Зеленский

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным предварительно запланирована на конец следующей недели, заявляет британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, место проведения встречи еще обсуждается, но среди возможных вариантов – Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Рим.

Чиновник добавил, что дальнейшие детали и логистика встречи еще не определены и могут меняться.

Точная дата переговоров еще неизвестна, и чиновник не знает, будет ли президент Владимир Зеленский участвовать во встрече.

Собеседник добавил, что россияне предоставили список требований для возможного перемирия, и Вашингтон сейчас пытается получить поддержку украинцев и европейских союзников.