Трамп говорил с Мелони: если встречаться с Путиным в Риме, то именно в Ватикане – Sky News
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони разговаривали по телефону 7 августа, заявляет британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в итальянском правительстве. По их словам, если встреча Трампа и диктатора Владимира Путина все-таки состоится в Риме, то она пройдет в Ватикане.
Sky News считает, что Трамп и Мелони обсуждали возможность встречи с Путиным в Риме на следующей неделе, но в этом утверждении не ссылается на вышеупомянутых собеседников в итальянской власти.
Между тем российское пропагандистское агентство ТАСС, цитируя свой источник, утверждает, что Рим не будет площадкой для переговоров.
Собеседники Sky News в правительстве Италии ответили на это "без комментариев".
Источники медиа в Ватикане и посольстве США в Риме также не дали комментариев.
В то же время представитель итальянской дипломатии заявил телеканалу: "Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что независимо от того, как и где будет происходить настоящий дипломатический диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс".
Если местом для переговоров Трампа и Путина выберут Италию или Ватикан, то возникнет вопрос об ордере на арест российского диктатора, выданном Международным уголовным судом в 2023 году. Италия ратифицировала Римский статут МУС и должна выполнять его ордера. Впрочем, в сентябре 2024-го Монголия во время визита диктатора смогла пренебречь этим требованием.
Ранее, вечером 7 августа, президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Мелони.
"Скоординировали совместные следующие шаги, включая контакты с президентом Трампом, и договорились, что будем на связи", – среди прочего рассказал руководитель украинского государства.
- О том, что встреча Трампа и Путина должна состояться в Европе, а одним из обсуждаемых мест проведения является Рим, со ссылкой на свои источники заявлял Fox News. Между тем пропагандисты ТАСС утверждают, что Европа для проведения этой встречи не рассматривается.
- 7 августа ABC-News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что возможная встреча между Путиным и Трампом еще не была согласована, так же не определено место для таких переговоров, как об этом ранее заявляла российская сторона.
- Президент США опроверг информацию о том, что диктатор должен встретиться с президентом Зеленским перед переговорами с ним.
