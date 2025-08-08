Трамп говорил с Мелони: если встречаться с Путиным в Риме, то именно в Ватикане – Sky News

Собеседники медиа оставили без комментариев заявления РФ, что итальянская столица не будет площадкой для переговоров президента и диктатора

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони разговаривали по телефону 7 августа, заявляет британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в итальянском правительстве. По их словам, если встреча Трампа и диктатора Владимира Путина все-таки состоится в Риме, то она пройдет в Ватикане.

Sky News считает, что Трамп и Мелони обсуждали возможность встречи с Путиным в Риме на следующей неделе, но в этом утверждении не ссылается на вышеупомянутых собеседников в итальянской власти.

Между тем российское пропагандистское агентство ТАСС, цитируя свой источник, утверждает, что Рим не будет площадкой для переговоров.

Собеседники Sky News в правительстве Италии ответили на это "без комментариев".

Источники медиа в Ватикане и посольстве США в Риме также не дали комментариев.

В то же время представитель итальянской дипломатии заявил телеканалу: "Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что независимо от того, как и где будет происходить настоящий дипломатический диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс".

Если местом для переговоров Трампа и Путина выберут Италию или Ватикан, то возникнет вопрос об ордере на арест российского диктатора, выданном Международным уголовным судом в 2023 году. Италия ратифицировала Римский статут МУС и должна выполнять его ордера. Впрочем, в сентябре 2024-го Монголия во время визита диктатора смогла пренебречь этим требованием.

Ранее, вечером 7 августа, президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Мелони.

"Скоординировали совместные следующие шаги, включая контакты с президентом Трампом, и договорились, что будем на связи", – среди прочего рассказал руководитель украинского государства.