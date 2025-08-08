Трамп говорив з Мелоні: якщо зустріч з Путіним пройде в Римі, то саме у Ватикані – Sky News
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні мали телефонну розмову 7 серпня, заявляє британський телеканал Sky News з посиланням на джерела в італійському уряді. За їх словами, якщо зустріч Трампа і диктатора Володимира Путіна все-таки відбудеться у Римі, то вона пройде у Ватикані.
Sky News вважає, що Трамп і Мелоні обговорювали можливість зустрічі з Путіним у Римі наступного тижня, але в цьому твердженні не посилається на вищезгаданих співрозмовників в італійській владі.
Тим часом російська пропагандистська агенція ТАСС, цитуючи своє джерело, стверджує, що Рим не буде майданчиком для переговорів.
Співрозмовці Sky News в уряді Італії відповіли на це "без коментарів".
Джерела медіа у Ватикані та посольстві США в Римі також не дали коментарів.
Водночас речник італійської дипломатії заявив телеканалу: "Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро й конструктивно підтримати цей процес".
Якщо місцем для переговорів Трампа і Путіна оберуть Італію або Ватикан, то виникне питання про ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році. Італія ратифікувала Римський статут МКС і має виконувати його ордери. Утім, у вересні 2024-го Монголія під час візиту диктатора змогла знехтувати цією вимогою.
Раніше, ввечері 7 серпня, президент Володимир Зеленський повідомляв про розмову з Мелоні.
"Скоординували спільні наступні кроки, включно з контактами з президентом Трампом, і домовилися, що будемо на звʼязку", – серед іншого розповів керівник української держави.
- Про те, що зустріч Трампа й Путіна має відбутися в Європі, а одним з обговорюваних місць проведення є Рим, з посиланням на свої джерела заявляв Fox News. Тим часом пропагандисти ТАСС стверджують, що Європа для проведення цієї зустрічі не розглядається.
- 7 серпня ABC-News з посиланням на чиновника Білого дому повідомив, що можлива зустріч між Путіним і Трампом ще не була узгоджена, так само не визначено місце для таких переговорів, як про це раніше заявляла російська сторона.
- Президент США спростував інформацію про те, що диктатор має зустрітися з президентом Зеленським перед переговорами з ним.
