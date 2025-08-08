Fox News: Трамп і Путін можуть зустрітися 11 серпня в Римі

Російські пропагандисти стверджують, що Європа не розглядається для зустрічі президента США та диктатора РФ

Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня у Європі. Про це повідомив телеканал Fox News із посиланням на співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Два співрозмовники, знайомі з перебігом переговорів, повідомили медіа, що саміт готується вже найближчого понеділка і одним з обговорюваних місць проведення зустрічі є Рим.

Якщо зустріч відбудеться пізніше, то Рим все ще може бути варіантом, хоча до можливих варіантів входять і інші країни Європи та світу, йдеться у матеріалі.

Водночас російський пропагандистський ресурс ТАСС пише, що Європа не розглядається як локація для зустрічі Путіна та Трампа.