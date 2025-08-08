Fox News: Трамп і Путін можуть зустрітися 11 серпня в Римі
Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня у Європі. Про це повідомив телеканал Fox News із посиланням на співрозмовників, обізнаних із цим питанням.
Два співрозмовники, знайомі з перебігом переговорів, повідомили медіа, що саміт готується вже найближчого понеділка і одним з обговорюваних місць проведення зустрічі є Рим.
Якщо зустріч відбудеться пізніше, то Рим все ще може бути варіантом, хоча до можливих варіантів входять і інші країни Європи та світу, йдеться у матеріалі.
Водночас російський пропагандистський ресурс ТАСС пише, що Європа не розглядається як локація для зустрічі Путіна та Трампа.
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації населення та дітей із території України до Росії.
Попри наявність ордера на арешт Путіна, МКС не має повноважень заарештовувати підозрюваних. Його юрисдикція поширюється лише на країни, які підписали та ратифікували угоду про заснування суду – так званий Римський статут. Італія входить до понад 100 держав, які підписали документ.
- 7 серпня Трамп заявляв, що є "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, президентом України й диктатором РФ.
- 8 серпня росіяни заявили, що зустріч Трампа та Путіна нібито погоджена. Але у Білому домі спростували це.
- Зеленський повідомив, що Україна розглядає декілька форматів зустрічей на рівні лідерів країн, що можуть привести до припинення війни.
