У Росії заявили, що погоджено зустріч Трампа з Путіним

Помічник диктатора РФ стверджує, що "наступний тиждень був позначений як орієнтир"

Юрій Ушаков (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Погоджено зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив пропагандистський ресурс ТАСС із посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова.

За його словами, місце проведення зустрічі Путіна та Трампа нібито погоджено, однак про нього оголосять дещо пізніше.

"Узгоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна та Трампа, сторони розпочали її опрацювання", – додав Ушаков.

Згодом помічник диктатора РФ уточнив, що "наступний тиждень був позначений як орієнтир для перемовин, але скільки днів займе підготовка, поки що сказати важко".

Також Ушаков стверджує, що спецпосланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф нібито торкався ідеї тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та президента Володимира Зеленського, але "Москва це залишила без коментаря".

США наразі цю інформацію не коментували.