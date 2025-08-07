Зеленський анонсував контакти "для реального просування на шляху до миру"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

На четвер, 7 серпня, у президента Володимира Зеленського запланована низка контактів "для реального просування на шляху до миру". Про це йдеться в його дописі в Telegram.

"Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин", – написав глава держави.

У Зеленського заплановані розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також представниками Франції та Італії. За його словами, відбудеться й комунікація на рівні радників з питань національної безпеки.

Президент додав, що 6 серпня після спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами говорив окремо ще з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Він вважає, що важливо обговорити ключові деталі, й перерахував пріоритети.

"Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань. Третє – довготривалість безпеки", – зазначив глава держави.

Він додав, що це можливо разом зі США та з Європою.

Президент наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни й працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії.

На його думку, світ має важелі тиску на агресора й можливість перевіряти виконання обіцянок. Він подякував усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни.

6 серпня у Москві відбулася зустріч Путіна з Віткоффом. Трамп каже, вони "досягли великого прогресу". Після зустрічі Трамп зателефонував Зеленському – вони обговорили те, що озвучувалось у Москві.

Зеленський після розмови сказав, що, видно, тепер Росія більше налаштована на припинення вогню. Він анонсував зустріч радників з безпеки України та партнерів, аби визначити спільну позицію.

Згодом Трамп заявив, що бачить "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, Зеленським та Путіним.