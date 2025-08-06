Зустріч радників щодо розмови Путіна і Віткоффа запланована на 7 серпня – джерело

Під час дзвінка Трампа із Зеленським та партнерами обговорювались різні формати переговорів, зазначив співбесідник LIGA.net

Володимир Путін та Стів Віткофф (на передньому плані) та радник російського диктатора Юрій Ушаков (на тлі) на фото EPA

7 серпня має відбутися розмова радників України та партнерів, на якій мають скоординувати позиції після зустрічі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з диктатором Володимиром Путіним. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українських дипломатичних колах.

Раніше таку зустріч радників із безпеки анонсував президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. В Україні немає офіційної посади радника з питань нацбезпеки, але зазвичай ці функції виконує керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

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Стосовно дзвінка між Зеленським і президентом США, що відбулась після візиту спецпосланця до Москви, співрозмовець LIGA.net зазначив: "Це була розмова передусім Трампа і Зеленського, в якій взяли участь інші європейські лідери. Також був присутній Віткофф".

Також співбесідник підтвердив, що під час розмови звучали різні варіанти можливих зустрічей, але не став розкривати деталей.

Американська газета The New York Times із посиланням на свої джерела заявляла, що Трамп під час цього дзвінка озвучив план зустрітися з Путіним наступного тижня, а згодом провести тристоронню зустріч із Зеленським і без європейських партнерів.

Згодом речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що це російський диктатор у спілкуванні з Віткоффом запропонував провести зустріч із Трампом.

Чиновниця зазначила, що керівник США "відкритий до зустрічі як із президентом Путіним, так і з президентом Зеленським" і "хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася".

Тим часом держсекретар Марко Рубіо заявив, що Трамп ухвалить рішення щодо вторинних обмежень щодо Росії впродовж 24-36 годин. Водночас ще не настав момент, коли керівник Штатів повинен ухвалити рішення щодо нових санкцій проти Москви, цитує слова чиновника в ефірі Fox Business агенція Reuters.