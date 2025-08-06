Встреча советников по разговору Путина и Виткоффа запланирована на 7 августа – источник
7 августа должен состояться разговор советников Украины и партнеров, на котором должны скоординировать позиции после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с диктатором Владимиром Путиным. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинских дипломатических кругах.
Ранее такую встречу советников по безопасности анонсировал президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. В Украине нет официальной должности советника по вопросам нацбезопасности, но обычно эти функции выполняет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.
Насчет звонка между Зеленским и президентом США, состоявшегося после визита спецпосланника в Москву, собеседник LIGA.net отметил: "Это был разговор прежде всего Трампа и Зеленского, в котором приняли участие другие европейские лидеры. Также присутствовал Уиткофф".
Также собеседник подтвердил, что во время разговора звучали разные варианты возможных встреч, но не стал раскрывать деталей.
Американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники заявляла, что Трамп во время этого звонка озвучил план встретиться с Путиным на следующей неделе, а затем провести трехстороннюю встречу с Зеленским и без европейских партнеров.
Впоследствии пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт заявила, что это российский диктатор в общении с Уиткоффом предложил провести встречу с Трампом.
Чиновница отметила, что президент США "открыт к встрече как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским" и "хочет, чтобы эта жестокая война закончилась".
Между тем госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп примет решение о вторичных ограничениях в отношении России в течение 24-36 часов. В то же время еще не наступил момент, когда глава США должен принять решение о новых санкциях против Москвы, цитирует слова чиновника в эфире Fox Business агентство Reuters.
- Зеленский, после разговора с Трампом и европейскими лидерами, сообщил, что, похоже, теперь Россия больше настроена на прекращение огня. Президент США заявил, что во время разговора Уиткоффа и Путина во время разговора "был достигнут большой прогресс".
- На фоне встречи Путина и Виткоффа, Трамп подписал указ, который вводит штрафные санкции против Индии за закупки российской нефти: Штаты устанавливают пошлину в 25% на все товары из этой страны в дополнение к существующим тарифам и сборам, решение вступает в силу через 21 день. В Белом доме сообщили Reuters, что этот тариф сочетается с предыдущим и совокупно Индия будет платить 50% пошлину.
- В ответ Индия раскритиковала эти дополнительные пошлины и пообещала защищать свои интересы.
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