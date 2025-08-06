Радник Ердогана: Туреччина готова створити всі умови зустрічі Зеленського та Путіна
Туреччина готова забезпечити всі необхідні умови для проведення можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив головний радник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ялчин Топчу.
Радник нагадав, що під час третього раунду російська сторона запропонувала створити робочі групи з політичних, гуманітарних та військових питань. Україна, своєю чергою, знову закликала до проведення зустрічі лідерів.
"У разі згоди лідерів на цю зустріч ми готові зробити все можливе для її проведення в найідеальніших для обох сторін умовах. Туреччина продовжує робити все необхідне з найвищим рівнем турецької щирості для досягнення справедливого й сталого миру", – сказав Топчу.
Він наголосив, що замість продовження збройного конфлікту набагато важливіше залишатися за столом переговорів і продовжувати діалог.
"Обидві країни за жодних обставин не повинні залишати майданчик для діалогу, потрібно шукати ґрунт для порозуміння, який забезпечить справедливий і сталий мир", – додав радник президента Туреччини.
- 26 липня глава турецького МЗС повідомив, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі Україна та РФ досягнули принципової згоди на проведення зустрічі Зеленського, Путіна, а також Ердогана та Трампа.
- 1 серпня Зеленський, після серії цинічних заяв Путіна, вчергове підтвердив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів щодо врегулювання війни.
- 4 серпня керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що заява РФ про "підготовчу роботу" до можливої зустрічі Зеленського та Путіна виглядає "як чергове затягування часу".
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