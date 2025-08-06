Советник Эрдогана: Турция готова создать все условия встречи Зеленского и Путина

Советник Эрдогана подчеркнул, что важно оставаться за столом переговоров и продолжать диалог

Ялчин Топчу (Фото: EPA)

Турция готова обеспечить все необходимые условия для проведения возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом в интервью Укринформу заявил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ялчин Топчу.

Советник напомнил, что во время третьего раунда российская сторона предложила создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина, в свою очередь, снова призвала к проведению встречи лидеров.

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"В случае согласия лидеров на эту встречу мы готовы сделать все возможное для ее проведения в самых идеальных для обеих сторон условиях. Турция продолжает делать все необходимое с самым высоким уровнем турецкой искренности для достижения справедливого и устойчивого мира", – сказал Топчу.

Он подчеркнул, что вместо продолжения вооруженного конфликта гораздо важнее оставаться за столом переговоров и продолжать диалог.

"Обе страны ни при каких обстоятельствах не должны покидать площадку для диалога, нужно искать почву для взаимопонимания, которая обеспечит справедливый и устойчивый мир", – добавил советник президента Турции.