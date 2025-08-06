Советник Эрдогана: Турция готова создать все условия встречи Зеленского и Путина
Турция готова обеспечить все необходимые условия для проведения возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом в интервью Укринформу заявил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ялчин Топчу.
Советник напомнил, что во время третьего раунда российская сторона предложила создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина, в свою очередь, снова призвала к проведению встречи лидеров.
"В случае согласия лидеров на эту встречу мы готовы сделать все возможное для ее проведения в самых идеальных для обеих сторон условиях. Турция продолжает делать все необходимое с самым высоким уровнем турецкой искренности для достижения справедливого и устойчивого мира", – сказал Топчу.
Он подчеркнул, что вместо продолжения вооруженного конфликта гораздо важнее оставаться за столом переговоров и продолжать диалог.
"Обе страны ни при каких обстоятельствах не должны покидать площадку для диалога, нужно искать почву для взаимопонимания, которая обеспечит справедливый и устойчивый мир", – добавил советник президента Турции.
- 26 июля глава турецкого МИД сообщил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле Украина и РФ достигли принципиального согласия на проведение встречи Зеленского, Путина, а также Эрдогана и Трампа.
- 1 августа Зеленский, после серии циничных заявлений Путина, в очередной раз подтвердил, что Украина готова к встрече на уровне лидеров по урегулированию войны.
- 4 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявление РФ о "подготовительной работе" к возможной встрече Зеленского и Путина выглядит "как очередное затягивание времени".
Комментарии (0)