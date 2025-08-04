У Зеленского ответили Пескову про "подготовку" встречи лидеров: Выглядит как затягивание

Украина уже готова к встрече президента и диктатора России, отметил глава ОП

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Заявление РФ о "подготовительной работе" к возможной встрече президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина выглядит "как очередное затягивание времени". Таким образом руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил на новое выступление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее последний заявил, что диктатор РФ якобы готов к встрече с Зеленским "после подготовительной работы на экспертном уровне".

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"Заявление Пескова о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем никакой конкретики. Позиция Украины четкая: мы готовы к встрече лидеров. Наши партнеры, все, кто действительно ценят мир, поддерживают позицию Украины, что встреча лидеров должна состояться", – ответил руководитель ОП.

Он отметил, что Украина благодарна президенту США Дональду Трампу "за его последовательность по завершению войны, а также за желание приблизить эту встречу".

По словам Ермака, если вопрос только в подготовке к встрече, то "это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас".

"А вот бесконечное "не исключаем" [проведения встречи] без конкретной даты – неприемлемо", – подытожил чиновник.