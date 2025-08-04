У Зеленського відповіли Пєскову щодо "підготовки" зустрічі лідерів: Виглядає як затягування часу
Заява РФ про "підготовчу роботу" до можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна виглядає "як чергове затягування часу". У такий спосіб керівник Офісу президента Андрій Єрмак відповів на новий виступ речника Кремля Дмитра Пєскова.
Раніше останній заявив, що диктатор РФ нібито готовий до зустрічі з Зеленським "після підготовчої роботи на експертному рівні".
"Заява Пєскова про "можливу" зустріч виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики. Позиція України чітка: ми готові до зустрічі лідерів. Наші партнери, всі, хто справді цінують мир, підтримують позицію України, що зустріч лідерів має відбутися", – відповів керівник ОП.
Він зауважив, що Україна вдячна президенту США Дональду Трампу "за його послідовність щодо завершення війни, а також за бажання наблизити цю зустріч".
За словами Єрмака, якщо питання лише у підготовці до зустрічі, то "це точно не до нас: ми готові хоч зараз".
"А от нескінченне "не виключаємо" [проведення зустрічі] без конкретної дати – неприйнятно", – підсумував чиновник.
- 1 серпня Зеленський, після серії цинічних заяв Путіна, вчергове підтвердив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів щодо врегулювання війни.
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