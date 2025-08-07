Зеленский анонсировал контакты "для реального продвижения на пути к миру"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На четверг, 7 августа, у президента Владимира Зеленского запланирован ряд контактов "для реального продвижения на пути к миру". Об этом говорится в его сообщении в Telegram.

"Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах", – написал глава государства.

У Зеленского запланированы разговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также представителями Франции и Италии. По его словам, состоится и коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

Президент добавил, что 6 августа после совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно еще с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и лидером Финляндии Александром Стуббом.

Он считает, что важно обсудить ключевые детали, и перечислил приоритеты.

"Первое – прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе – это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье – долговременность безопасности", – отметил глава государства.

Он добавил, что это возможно вместе с США и с Европой.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии.

По его мнению, мир имеет рычаги давления на агрессора и имеет возможность проверять выполнение обещаний. Он поблагодарил всех, кто решительно настроен на достойное завершение войны.

6 августа в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Трамп говорит, они "достигли большого прогресса". После встречи Трамп позвонил Зеленскому – они обсудили то, что озвучивалось в Москве.

Зеленский после разговора сказал, что, похоже, теперь Россия больше настроена на прекращение огня. Он анонсировал встречу советников по безопасности Украины и партнеров, чтобы определить общую позицию.

Впоследствии Трамп заявил, что видит "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, Зеленским и Путиным.