В России заявили, что согласована встреча Трампа с Путиным

Помощник диктатора РФ утверждает, что "следующая неделя была обозначена как ориентир"

Юрий Ушаков (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Согласована встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

По его словам, место проведения встречи Путина и Трампа якобы согласовано, однако о нем объявят несколько позже.

"Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Путина и Трампа, стороны начали ее проработку", – добавил Ушаков.

Впоследствии помощник диктатора РФ уточнил, что "следующая неделя была обозначена как ориентир для переговоров, но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно".

Также Ушаков утверждает, что спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф якобы касался идеи трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Владимира Зеленского, но "Москва это оставила без комментария".

США на данный момент эту информацию не прокомментировали.